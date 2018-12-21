「布條掛起來 政大發大財？」學生怒拆UBA場邊韓、盧布條

2018-12-21 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕UBA大專籃球聯賽今天在政治大學開打，但不少政大學生發現，球場邊竟然掛了今年台中市長當選人盧秀燕、高雄市長當選人韓國瑜的布條，學生致電校方詢問，竟得到了「布條與黨派無關」的回覆，許多學生不滿地說，其他知名校友怎麼沒有布條？最後學生更將體育館內的韓、盧布條拆除。

政大林姓學生在臉書上PO文說，他稍早致電詢問政大體育室，體育室回答說，這次會掛上布條是因為政大校友會的建議，「體育室『好像』開過會討論後才決定掛上」，林姓學生又問，韓國瑜、盧秀燕跟體育應該沒什麼關係，為什麼選擇在體育場掛上他們兩人的布條？體育室則回答，跟黨派無關，「單純就是優秀的校友，剛好今年選上了嘛」。林姓學生掛上電話後不久，政大體育室又回電說，稍晚政大體育室會以新聞稿或刊登學校網站的方式統一回應此事，但目前校方尚未發布。

政大校內學生對於學校出資掛政治人物布條，普遍相當反彈，認為校方「單純是優秀校友」的說法站不住腳，因為政大還有吳青峰、林依晨、陳綺貞、童仲彥、林濁水、YouTuber How How等等，非常多在各行各業發光發熱的校友，如果要掛韓國瑜跟盧秀燕，是不是也該掛上其他優秀校友的布條？

不滿的學生在校方所掛的布條前舉起了「打造政大性愛摩天輪」、「建立政大海景第一排」、「布條掛起來、政大發大財」等抗議標語，網路上也有不少學生狠酸，「恭喜，政大沒空污了」、「打造政大迪士尼」，最後韓國瑜與盧秀燕的布條也被反對學生拆下。

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