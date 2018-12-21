拚立委補選 陳炳甫稱「比新人還新」：下週全面掃街拜票

2018-12-21 18:37

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市立委補選參選人、台北市議員陳炳甫今天出席台北城市盃青少年棒球錦標賽開幕典禮，媒體詢問，選舉投票逼近是否擔心被棄保？陳炳甫起初先反問「棄誰保誰？」接著說，要加倍努力，下週就會開始掃街拜票。至於是否找大咖助陣，他賣關子未正回答，只說會爭取黨內所有前輩支持。

陳炳甫對手、代表「柯家軍」的台北市觀光傳播局長陳思宇今天出席公開活動時，還與台北市長柯文哲同台，民進黨立委補選參選人的台北市議員何志偉則選擇勤跑基層，拜會大同區里長。陳炳甫說，他沒關心兩名對方的動態，兄弟爬山各自努力，不管人家做得好不好，他都要加倍努力。

媒體詢問陳思宇與柯P同台的看法，陳炳甫說，「應該OK吧！」陳思宇還沒正式離職，當一天和尚敲一天鐘，既然還是局長，把份內工作做好是應該的。

媒體追問陳思宇有柯P這位大咖幫忙，是否會找大咖幫忙站台？陳炳甫說，會安排掃街拜票，黨內各位前輩大老都會是他請託的對象。

陳炳甫強調，他是比一般新人還新的候選人，因此，基層拜訪是最重要的，掃街拜票希望有當地人士帶領，因此利用這幾天拜訪里長、宮廟主委、市場主委等重要地方人士，全部跑一輪，下週就開始全面掃街拜票。

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