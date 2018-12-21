中市正副議長選舉 國民黨張顏配占上風

2018-12-21 19:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕第3屆台中直轄市議會正、副議長選舉，國民黨由張清照、顏莉敏搭檔競選，民進黨推出曾朝榮、陳淑華應戰。由於泛藍軍已掌握絕對優勢，綠營若無法成功爭取泛藍議員倒戈，一般預料，張顏配可望為藍軍保住正、副議長寶座。

下屆台中市議會將於12月25日成立，共有65席議員。國民黨新科議員有32席，民進黨當選25席，親民黨1席，無黨籍7席，國民黨與民進黨席次均未過半。正、副議長選舉，國民黨提名張清照、顏莉敏搭檔參選，民進黨則推出曾朝榮、陳淑華應戰。

國民黨在台中市議會席次一向多於民進黨，加上親民黨議員及親藍的無黨籍議員相助，正、副議長寶座有如囊中物。因此，九合一選後隔天，紅派前議長張清堂胞弟、現任副議長張清照即宣布，將與黑派鎮瀾宮董事長顏清標女兒議員顏莉敏搭配參選正、副議長，市長當選人盧秀燕當時也表示「這是最完美的組合」。

國民黨拿下32席，只差1席就過半，目前張清照、顏莉敏兩人全力展開固票，積極拜訪泛藍議員，呼籲大團結，並希望票數能夠全數開出；而泛藍軍在議會席次已過半數，國民黨對正、副議長選情表示審慎樂觀。

民進黨正、副議長提名人曾朝榮、陳淑華表示，下屆市議會有65席，民進黨占25席，雖然未過半，但他們這段期間仍努力勤跑拜訪各黨派議員，爭取支持。其中，無黨籍7席、親民黨籍1席，是他們積極爭取的對象。

曾朝榮強調，他與各黨派議員長期合作，有並肩作戰的經驗，除努力團結民進黨議員外，也以行動爭取其他議員認同，希望獲得更多志同道合者支持，為民進黨爭取勝選。

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