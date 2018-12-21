並非只領17萬！黨產會：婦聯會在解凍期領走67萬元

2018-12-21 17:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會查出，婦聯會不經黨產會許可在解凍期領走67萬元存款，婦聯會今日卻稱未送審的僅領17萬元。對此，黨產會今強調，婦聯會及台北市分會在解凍期間領走67萬元，並非只有17萬元。

黨產會今年2月認定婦聯會為國民黨附隨組織，凍結名下385億元資產，婦聯會不服提抗告，台北高等行政法院上月裁定「停止執行」處分，一度讓婦聯會財產解凍；據黨產會調查，婦聯會在解凍期領走129萬元，其中有67萬元非黨產會許可動支案，為婦聯會逕自提領的錢。

黨產會認定婦聯會附隨組織案，台北高等行政法院11月28日裁定停止執行處分後，案經黨產會抗告，最高行政法院在12月13日裁定，婦聯會權益未受不可回復損害，廢棄北高行原裁定，讓婦聯會資產再度凍結。

據婦聯會申報資料顯示，婦聯會有高達379億元現金存款，共分成16筆，各存在中國信託銀行、土地銀行、台灣銀行3間銀行；據悉在北高行裁定財產解凍後，12月5日，婦聯會首度從銀行領走一筆6萬元要買電腦，並在短短15天解凍期，自行領走不經黨產會核准的67萬元。

黨產會委員表示，在那段暫時解凍期間，婦聯會及北市分會共領了129萬元，其中婦聯會總會領走62萬元，內含非黨產會許可動支案、由婦聯會自行提領的25萬元。經查後發現，婦聯會將錢用在加班費、買電腦，及「勞基法」通過後未發給員工的休假獎金2萬元。

委員指出，婦聯會台北市分會領走的67萬2000元中，除黨產會審過的許可動支案外，被北市分會自行領走42萬元，包含最大一筆11萬元出租房屋的修繕費、會計師簽證費郵電旅費，及加班費、老人送餐的人事費等雜支。

此外，在最高行政法院本月裁定，廢棄北高行裁定後，黨產會本週委員會議已恢復審查婦聯會許可案，婦聯會又一口氣申請動用2680萬元，要花在基本行政費、律師費、歲末捐款等支出。

黨產會最後決議，為保障勞工權益，先通過婦聯會及北市分會明年1月至3月薪水，共498萬7917元，其餘申請案須等資料齊全再審。

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