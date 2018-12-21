4+1檢察長調動名單 最快1月4日揭曉

2018-12-21 17:53

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部將於26日召開檢察官人事審議委員會，討論檢察長調動，目前表列有4個確定缺額，另外傳某位高分檢檢察長有意退休，若消息屬實，本次最少就有5個缺額，外界研判，明年1月10日後恐內閣總辭，因此檢察長名單應會在這之前出爐，最有可能的日期是明年1月4日。

依照規定，檢察長任滿6年必須卸職，回到檢察體系或擔任署、司、處首長，明年3月符合「滿六」門檻的檢察長共有4人，分為士林地檢署檢察長姜貴昌（27期）、台中地檢署檢察長張宏謀（26期）、彰化地檢署檢察長黃玉垣（28期）、嘉義地檢署檢察長郭珍妮（26期），因此屆時將空出4個檢察長缺。

另，外傳有位未屆齡也還沒滿6的高分檢檢察長有意退休，若為真，就會再添一個缺額，不過，法務部至今尚未收到此申退案。

至於明年3月才任滿，為何現在就要開檢審會討論？一般認為與內閣總辭傳聞有關，日前傳出行政院長賴清德將在明年1月10日最後一次立法院會期後，提出內閣總辭，屆時變動因素過大，法務部為穩定軍心，才會提前選在近日完成布局。

據悉，高檢署已發函給5個高分檢，請它們徵詢或推薦檢察官參加檢察長遴選，再把報名者交給25日的民選委員會前會審核，9位民選委員將從中選出應選名額的兩倍人選（如：有5個缺額，就會選出10位）入圍，於26日的正式檢審會中討論這份入圍名單，由於民選委員比官方委員（8位）多，通常會順利通過。

入圍名單通過後，交給法務部長圈選，遴定後，再於第二次的檢審會中公布，外界認為，檢審會例行開在星期五（本次因委員有事，延到26日開），正式名單最有可能在1月4日揭曉。

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