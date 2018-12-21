蘇啟誠之死遭質疑 謝長廷：檢討報告他輕生5天後才收到

2018-12-21 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐大阪辦事處長蘇啟誠9月在關西機場事件後自縊身亡，外界普遍歸因假消息間接導致蘇備受壓力尋短；蘇啟誠遺孀昨則透過電視台發表聲明，表示假消息只是起因，主要是因「覺得遭到羞辱」，才決定以死明志，準北市議員羅智強則痛批駐日代表謝長廷，「就是逼死蘇啟誠」元凶。對此，謝長廷在臉書發文反擊外界質疑，並強調蘇啟誠的檢討報告他事前不知道，是在蘇輕生5天後才收到。

謝長廷說，台灣傳統文化，以死者為大，一般多尊重家屬的感覺跟情緒，避免打擾，但人命關天，當在追查責任的偵審過程，一定會影響家屬的情緒，相關報導也難免會影響其平靜生活，有時也是無奈。台灣社會有政治對立、人物好惡，稍有曖昧或矛盾就就會引發煽火炒作，沒完沒了。根本解決的方法是把事實都講清楚，這兩天有人質疑蘇啟誠死因，其中有涉及他的部分，他願意配合把事情講清楚。

謝長廷表示，一、關西機場假新聞事件中，受害者，除了蘇前處長外，也包括大阪辦事處跟東京代表處的所有同仁；追出真相還被害人清白，也是社會很多人的期待。二、關西機場假新聞造成輿論舗天蓋地的對駐大阪辦事處和駐日代表處的無情攻擊，連帶也帶給蘇啟誠及外交工作同仁極大痛苦。

謝長廷指出，他依下列根據，認為輿論批判讓蘇前處長很痛苦：

1.根據他輕生當天（9/14）的NHK電子新聞報導「遺書提及不堪外界的批評感到痛苦」。這篇報導是在9/14的下午五點多所發，當時警方和大阪辦事處人員已經有進入現場，而家屬還沒有來日本，但家屬拿到遺書後並未對報導表示異議。

2.他死亡前兩度簡訊給京都友人王輝生醫生，一次是針對王醫師批評輿論的扭曲攻擊，他說「所言甚是，同感，但沒有人聽得進去」，另一次說「處置不當，連累謝大使，罪過。」足見他當時心情低落。

3.另外，他在檢討報告中説「輿論趁勢大肆撻伐，嚴重損及鈞部形象...深感有愧職守」，我想他對假新聞的攻擊痛苦不堪，應該是事實。至於是不是造成他自殺的直接原因可以再追查，但不應過渡延伸，有些政治人物藉此為製造假新聞者的開脱，等於變相鼔勵製造假新聞。

謝長廷強調，現在有些媒體及名嘴指控「外交部通知懲罰、調職、考績打丙，他不甘受辱才輕生」，但外交部已經否認有懲處之事。究竟真相如何？是不是又是一則假新聞？指控的人也應提出出處和根據，才有助於釐清；而蘇前處長的檢討報告他事前不知道，在他輕生5天後才收到。

最後他也提到，目前已經委託律師對羅智強等之違法言論提出控告。

網友也在文章下方留言，「告死羅智強，就是這些人在搧風點火!」、「有些人就是噬血，蘇處長死的太不值得，人都過世還不放過，實在是極致冷血」、「不具名的放話與假新聞，台灣將永無寧靜之日」、「支持謝大使以告止謗！」、「捍衛名譽應該」。

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