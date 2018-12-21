準副市長「高報」負債？ 網友：韓導沒上任就先還600億

2018-12-21 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市準市長韓國瑜昨公布小內閣，第三位副市長由財政部高雄國稅局副局長洪東煒接任。昨天洪東煒表示高雄負債有3000億，但實際負債其實只有2411億，有網友就大酸，「這樣韓總馬上還600億，屌打柯P。」

臉書專頁「只是賭藍」今天貼出最近的新聞影片，其中洪東煒表示高雄累積債務已有3000億，應該要把問題找出來，並找出因應的對策。然而根據高雄市政府財務局官網，截至107年11月底，高雄市政府1年以上債務未償餘額為2410.86億元，就算加上301.96億元的自償性債務未償餘額（含非營業特種基金），也只有2712多億元。

「只是賭藍」質疑，洪東煒還是前高雄國稅局副局長，竟然連高雄負債多少都不知道，「這樣還有臉去接副市長嗎？」、「這種數字記憶能力，未來還要幫高雄省錢還負債？」

許多網友也批評，「2400是韓導就職後才能說的。」、「韓總上任現少600億的概念。」、「這樣韓總馬上還600億，屌打柯P。」、「韓導果然發大財，還沒上任就先還600億。」

相關影片請見：

「只是賭藍」影片

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