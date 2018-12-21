綠委姑姑不挺陳思宇 何志偉：支持我的都是大咖

2018-12-21 17:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕「柯家軍」台北市觀光傳播局長陳思宇參選士林大同區立委補選，陳思宇姑姑、民進黨不分區立委陳靜敏表態，「我一定是支持我們自己的黨籍候選人」。對此，代表民進黨參選的台北市議員何志偉說，願意支持他的都是大咖，所謂大咖或小咖，在法律面前，人人平等，每張選票都是平等的。

不斷勤跑基層的何志偉，今天下午到大同區建泰里拜會里長與里民，拜會前接受媒體訪問時，他先感謝說，有很多支持者願意牽著他去拜訪好朋友，感謝每個支持他的人，每一個溫暖的力量都是他最堅定的力量，也呼籲支持者能幫他拉票。

媒體問到陳靜敏不挺陳思宇，何志偉說，很感人的是許多人願意認同他，願意堅定跟他站在一起，這種溫暖的力量讓他感恩在。

媒體再問陳思宇宣布參選後，今天首次在一般公開活動與台北市長柯文哲同台，是否覺得有政治大咖幫陳拉抬聲勢？何志偉說，願意投給他的都是大咖，願意帶著他去拜訪也都是大咖，這就是溫暖的力量。

何志偉認為，所謂的大咖或小咖在法律面前，人人平等，每張選票都是平等的，所以每一個力量都他最溫暖的力量。

媒體追問，柯文哲這次選舉在大同區獲得過半的選票，何志偉則說，每個候選人都代表自己、都是獨立個體，每個都有自己的人特質，過去的努力與未來承諾都會被檢視，他要靠自己努力，努力深蹲、用力握緊每雙手。

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