推動轉型正義 蔡英文：搭建溝通平台不是鄉愿

2018-12-21 16:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今於總統府主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第8次委員會議。蔡總統致詞表示，政府推動轉型正義，就好比是要100個人同時跨出一步，這比起一個人單獨向前走100步，更困難但也更有意義。政府願意聽取不同意見，搭建溝通的平台，這不是鄉愿，政府仍有決心讓台灣成為真正的轉型之國。

蔡總統致詞表示，今天是原轉會第8次會議，也是原轉會組成運作滿2年的日子，她知道有些族人覺得2年只開8次會「轉得太慢」，但每3個月的委員會議期間，很多委員都花費大量時間，認真搜集族群內部意見，而原轉會的5個主題小組跟幕僚單位，也都推動各式各樣的工作。

蔡總統指出，因為這些努力，原住民族的歷史正義和轉型正義開啟了更廣泛的討論，也累積了一些成果，像是去年底開啟亞泥議題的協商，經過一整年的努力而取得進展，曾經有過激烈衝突的太魯閣族人、亞泥公司和政府三方，現在不但可以坐下來談，更聚焦在改善居住安全、調查土地真相、思考未來礦區轉型課題，「這是40年來的第一次」。

蔡總統表示，最近這幾天，台灣社會對轉型正義有很多討論，讓政府體認到，一直到今天，台灣社會對轉型正義還有很多不同的想法，她也再次強調，「轉型正義不是哪一個人、哪一個單位說的算，需要整個社會共同面對，也共同努力。」

關於轉型正義，蔡總統說，她很喜歡一個常做的比喻，一個人單獨向前走100步，跟100人同時跨出一步，後者是更難的，但也更有意義。而要釐清歷史真相、想誠心誠意實現跨族群和跨世代的和解，要做的就是比較困難的事。政府願意聽取社會不同意見，互相溝通、理解，像是過去一年原轉會的和解小組，在全國各地舉辦超過60場巡迴講座，就值得肯定。

蔡總統表示，搭建溝通、對話的平台，不是就是所謂的鄉愿，政府仍有決心讓台灣成為一個真正的轉型之國，透過轉型於是能更自由、民主、平等、包容，希望大家一起繼續努力。

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