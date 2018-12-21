1/17中部聯合反登陸實彈操演 重砲及雷霆二千火箭齊發！

2018-12-21 17:12

〔記者羅添斌／台北報導〕為驗證中部地區反制共軍登陸作戰戰備作為，陸軍規劃於明年1月17日在台中海岸及相關海域地區實施聯合反登陸作戰實彈操演，除有10軍團各型重砲之外，10軍團砲指部的「雷霆二千」多管火箭系統，陸軍航特部的AH-1W「眼鏡蛇」攻擊直升機，也將參與實彈射擊操演。

軍方官員表示，國防部長嚴德發上任後，要求三軍部隊要將年度各項操演視同實戰環境演練，外島及本島各個作戰區官兵都要對敵人可能會從哪個地點、哪一段海岸線登陸，要有掌握及因應作為，並要求各個作戰區（軍團）要將年度內原本各自實施的重砲實彈射擊操演、戰車砲實彈射擊操演、攻擊直升機對海實彈射擊操演等項目，要整合為聯合反登陸實彈操演，以驗證作戰區的戰備作為是否可行。

官員表示，陸軍司令部已在日前向各軍事及民航、漁政單位發出射擊通報，規劃在明年1月17日（操演日）及18日（預備日），在台中番仔寮地區進行大規模的軍事操演，實施項目則為飛機及地面武器射擊，射擊危險區域（如圖）包括番仔寮海岸及往外延伸海域。

官員表示，10軍團聯合反登陸實彈操演，是在模擬共軍對我中部地區發動兩棲攻擊，並有兩棲船艦、大型氣墊船等組成的船團朝中部地區進發，我軍在失去部分空優的作戰狀況下，由陸軍10軍團出動各型重砲、戰車及多管火箭系統、攻擊直升機等武器裝備進行反制作戰。

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