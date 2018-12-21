不滿媒體指責他「烏龍指控」 段宜康：最晚明天提告

2018-12-21 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕立委段宜康近日質疑，前花蓮縣長傅崐利用「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案為名，「包養」10多名平面與電視台記者，事後被點名的記者皆請辭或被免職。段宜康今則不滿指出，NOWnews被自己花蓮特派記者隱瞞兼職，卻用新聞指責他「烏龍指控」，因此準備最晚在明天提告該媒體的總編輯。

「NOWnews 這個媒體真是莫名奇妙！」段宜康今天在臉書以此為題表示，該媒體被自己的記者騙了，昨天用新聞指責他，說他「烏龍指控」，說他傷害該媒體記者的名譽，要求他更正、道歉；結果今天承認是自己的特派員隱瞞兼職，「對我有沒有一點點歉意？」

段指出，該媒體沒有向他道歉卻繼續指責他，說被騙是因為「遲遲沒有收到段宜康回應」，這讓他非常不滿，「我有什麼義務幫你們調查記者是否兼職？你們選擇相信自己的記者，後果不是自己該承擔嗎？然後繼續把我沒有講的話，硬要栽到我頭上。」

段宜康強調，TVBS好歹在向自己的記者問出真相前，也只敢私底向他詢問，目前也請律師在整理相關資料，最晚明天就會向士林地檢署遞狀控告NOWnews的總編輯郭霽。他也說一定會先在臉書預告請律師去提告的時間。

日前傅崐萁涉嫌「包養」記者一事被《鏡週刊》踢爆後，段宜康立刻整理了政府採購網路上的公開資訊，在臉書公布媒體和記者的名字，被點名的記者也在此事爆發後紛紛請辭，或接受公司處分。

而段宜康也在臉書指NOWnews記者鄭志宏，也在其他媒體擔任特約記者，用的名字是鄭有財，而該記者一開始否認在其他媒體掛名，但昨晚卻又改口承認他已口頭請辭，不過強調沒有涉及花蓮縣府的標案。

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