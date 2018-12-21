韓想把煉油廠變賽馬場 耆老：汙染太多、馬怎麼受得了

2018-12-21 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜近日透露，打算要在已關廠的中油高雄煉油廠蓋賽馬場，並希望能發展相關產業鏈，但卻引發許多批評，網友更酸「有問過中油了嗎？」對此，一名高雄後勁耆老就指出，當地汙染嚴重，馬比人還敏感，把馬綁在這邊隔天早上一隻都看不到了。

高雄後勁地區居民抗爭25年，終於在2015年看到煉油廠關廠，但目前253公頃的廠區，仍多達3分之2面積是屬於「汙染整治場址」，抗議居民感嘆，如果沒有關廠他們就得繼續聞油氣。

據《三立新聞網》報導，後勁耆老王信長表示，如果真的要把煉油廠蓋賽馬場根本不可行，他直言該地汙染嚴重，而動物又比人類還敏感，在受汙染的土地上恐怕活不下去，「把馬匹牽過來，你把牠綁起來，隔天早上半隻都看不到，油氣太重，人都受不了了，馬怎麼受得了。」

高雄市議員黃石龍也認為，中油廠區相當保守，要把一個小圍牆拆掉舊很困難了，更何況要在4年內規劃蓋成一座馬場，「依我個人感覺，那是不可能的事。」準高雄市議員黃文志更直指，中油的土地是屬於中央，因此韓國瑜拋出蓋馬場的構想，「在未來可能會變成一個假議題」。

準高雄市新聞局長王淺秋今表示，該計畫只是韓市長的創意發想，且地點不一定要在中油廠區。

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