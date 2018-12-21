竹縣小內閣 楊文科今公布首波名單

2018-12-21 16:31

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣新科縣長楊文科今天下午發布首波縣府一級主管名單，當中有不少人跟楊文科或有同鄉之誼，或在專業背景有相似之處，當中更不乏這次抬轎有功者。唯二明顯跳脫前述「原則」，呈現楊文科大膽自外舉才的就屬文化、交旅2局處首長，將分由資深媒體人李猶龍、和嘉義市政府交通處處長游志祥出任，顯得最為不同。

楊文科說，未來新竹縣會加強對年輕族群、優質藝文活動的宣傳工作，因此必須組織微調，把原屬綜合發展處業務的新聞科改納到文化局去。

李猶龍曾任多家電視新聞台主播、或製作人等媒體工作，理念跟他貼近，未來必須配合縣府新成立的青年事務中心，共同加強讓優質藝文活動、青年事務等對鄉親宣傳的穿透力，所以由李猶龍挑起重任，除了打造新竹縣更優質的藝文活動和培力環境，也要當起縣府的化妝師。

游志祥則是他過去中科科管局的老部屬，當時專責處理交通業務。現在他要持續推動竹科的發展，而打通竹北跟竹科的交通動線更是當務之急。具有捷運工程專業的游志祥自然是不二人選。

另外新成立的「青年事務中心」是楊文科參選時承諾年輕人所要成立的，果然該中心主任也被列為優先就戰鬥位置的一職，將由竹東鎮公所機要秘書田永元率先領軍打頭陣。

原住民族行政處處長在現任的曾効忠退休後，由這次卸任的尖石鄉長雲天寶接棒，2人背景相仿，都擔任過縣議員和尖石鄉長，對原鄉部落均有很深的認識。

至於這波人事被視為黑馬的，就是曾代理過北埔鄉鄉長的新竹縣府參議邱俊良，他在邱鏡淳的團隊內曾主導新竹縣政府瓦管處公司化，轉型成為現在的新竹瓦斯公司，這次老驥伏櫪再獲重用，備受矚目，將接任綜合發展處處長。

縣府另個要職：工務處，現任處長羅昌傑雖也是退休後回任的政務官，但已獲留任，將繼續被重用。

被視為招商引資關鍵單位的工商發展投資策進會，總幹事將由卸任的縣議員賴江海接手，副總幹事則由專員徐元雄調升且兼任楊文科的縣長辦公室主任。至於新竹肉品公司總經理則將交給即將卸任的峨眉鄉長江寧增領軍。

其中接接掌工策會的縣議員賴江海，過去在新埔鎮長任內就以「精打細算」替鎮庫撙節很多公帑有名，這次原要繼續參選議員，後因為了全力輔選楊文科才未爭取連任。

新任的新竹肉品公司總經理江寧增是現任峨眉鄉鄉長，一路從峨眉鄉公所秘書、鄉代會主席、到鄉長等職務，表現中規中矩，奉公守法，給外界形象一直是穩重、值得倚重、信賴的公僕。

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