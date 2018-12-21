獨派：台灣應與美國「兩國一家親」

2018-12-21 16:20

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲19日於雙城論壇晚宴上再提「兩岸一家親」，對此，獨派團體台灣北社今天召開記者會，主張台灣未來應和民主自由的美國成為「兩國一家親」，而非和封建專制的中國「兩岸一家親」，台美一家親才是台灣的前途。面對美國將對中國進行經濟制裁，獨派團體主張，民進黨政府應再次派特使赴美，向美國政府表達全面配合美國，包括政治經濟高科技及社會文化交流，並抵制中國的偷盗及擴張。

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏表示，華盛頓郵報日前報導，美國3位民主黨及3名共和黨參議員共同寫信給美國國務卿，要求調查台灣2018年選舉被中共干涉狀況。但對於6名參議員所提主張，蔡政府向美國表示感謝，但還沒提起正面答覆。

楊憲宏指出，台北市長柯文哲在選舉後馬上舉行雙城論壇，「惟恐趕不上班車一樣」，在中國2019年可能面臨全面不利情勢，不知道為什麼要跟這樣崩潰中的國家一家親。中國的情況看起來到處妖魔鬼怪，看來不是兩岸一家親，而是和鬼怪一家親。中國像是激怒美國而被埋到地底下的殭屍，但一隻手仍抓住台灣，這是「兩岸一家親」最恐怖的陳述。

楊憲宏指出，美國對中國貿易制裁在3月2日一定會發生，目前還沒看到中國對美國經濟制裁一事有任何善意回應。他呼籲，蔡英文總統應對此事有清楚回應，台灣在過程中，到底是和美國、還是和中國站在一起？「一個是往天堂、一個是往地獄」，蔡政府要做什麼決定？

楊憲宏表示，台灣在歷史轉變過程不應逆歷史而流，「台美一家親」才是台灣的前途。他指出，民進黨政府宣布加強英語做為官方語言的措施，建議也應宣布美金與新台幣同為台灣國家的法幣，用實際的政策執行兩國一家親的作為。

楊憲宏表示，建議蔡英文總統依據台灣旅行法，派出總統特使到美國華盛頓、或是到白宮，直接陳述台灣在未來美國啟動對中國貿易制裁時，如何在經濟、政治上配合美國。建議陳建仁副總統依據台旅法，向美國再度保證，台灣絕對不會在美國進行對中貿易制裁時，變成一隻老鼠，「偷偷打洞，還賣高科技過去」。

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