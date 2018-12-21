韓國瑜就職郵票有摩天輪還會唱夜襲 收益10％做公益

2018-12-21 16:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕慶祝準高雄市長韓國瑜就職，高雄郵局特別發行「韓國瑜個人化郵票套組」，不但有愛情摩天輪、還會唱夜襲，限量1萬1千套，12月25日（星期二）日上午8時至12時，在就職會場旁臨時郵局正式發售，所得10%將捐作公益。

高雄郵局表示，為行銷高雄地區觀光產業，並慶祝新任市長韓國瑜就職，特別商請Q版韓國瑜商標授權，發行限量版「韓國瑜個人化郵票套組」。

郵局說明，韓國瑜就職紀念郵票除有高雄地區著名景點和建物，主要以韓國瑜施政理念和選舉造勢現場為發想，將韓市長的口號，包括高雄發大財、愛情摩天輪、太平島探勘石油，以及造勢晚會夜市裡的香腸瀑布、韓冰，及韓粉們騎機車如貪食蛇般掃街拜票等，藉由插畫以詼諧方式表現出來。

此外，郵局為使郵票套組更有梗，特別商請國防部心戰心宣處及「夜襲」作詞人黃瑩老師授權同意，將夜襲音樂置入於套組中，只要翻開封套，輕壓左側黃點，雄壯威武的「夜襲」歌聲隨即飄送出來。

另為襄助公益，高雄郵局將依售出個人化郵票套數總價值，按10%比例金額捐贈給「財團法人中華基督教衛理公會」，做為守護偏鄉學童與弱勢家庭愛心善款，善盡企業社會責任。

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