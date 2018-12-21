新北議員看市府新人事 有肯定有擔憂

2018-12-21 16:01

〔記者何玉華／新北報導〕準新北市長侯友宜公布的市府團隊中，近半是新面孔，有不少來自中央的技術官僚，新北市議會現任國民黨籍議長蔣根煌表示，多數首長都不認識，希望未來跟議會能多溝通；現任民進黨團總召李坤城說，不知道這些首長與新北市的淵源為何，「做了，才知道適不適任」。

3名副市長中，首席負責工務建設的陳純敬是前內政部次長、交通部次長、工程會副主委、現任臺灣世界展望會會長，曾任經濟部中小企業處處長的吳明機，未來負責新北市的招商發展，2位都來自中央，與新北市淵源較深的謝政達，則是前勞工局長。

蔣根煌表示，多數官員對新北市民來說是陌生的，加上未來還有許多新的議員，希望府會能多多溝通，讓議事運作更順利；現任國民黨團書記長林金結說，這些人選的專業性，都是一時之選，市政可以馬上上手，侯友宜任用饒慶鈺擔任秘書處長，看得出來未來與中國城市互動的發展會更多。

不過，也有議員私下認為，與議員溝通最好的李四川、林祐賢兩名官員，一個去當高雄市副市長，一個出任秘書長「顧家（市府）」，人事布局看起來不重視議會溝通。

民進黨籍的副議長陳文治說，新首長的能力要實際做了才知道，品格、操守應該都沒有大問題，但朱市府團隊效率越來越差，未來新接手的副市長，有沒有辦法督導讓效率更好，避免分工有餘、合作不足，考驗著領導整合的能力。

民進黨團總召李坤城表示，這些首長的能力要再觀察，「做了，才知道適不適任」；他說，謝政達擔任副市長不意外，但他在勞工局長任內，對議會決議要求比照公務員補助失業勞工子女的教育補助金，沒有尊重議會的意見編列，也未對議會說明窒礙難行之處，強調副市長的「人和」很重要，未來將面臨考驗。

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