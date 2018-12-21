韓導稱港賽馬協會長是台灣人 他打臉：協會根本沒會長！

2018-12-21 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜近來爭議不斷，昨（20日）他透露打算在中油高雄煉油廠蓋賽馬場，並提到「現香港賽馬會長是台灣人，會請觀光局長接洽」。對此，有網友爆料香港賽馬協會「根本沒有會長」，何來會長是台灣人的說法？

根據《蘋果》報導，韓國瑜昨日下午出席「工商建研會政策建言」座談時，語出驚人地提出想引進香港經驗，發展「賽馬產業鏈」的計畫，將中油楠梓煉油廠舊址改建為賽馬場。韓國瑜也在會中提到，現香港賽馬會長是台灣人，他會請觀光局長跟他接洽，將賽馬產業引進高雄，並透過引進賽馬產業鏈來帶動周邊產業。

今日則有一名網友在臉書貼出香港賽馬會資訊，表示「香港賽馬協會根本沒有會長」，且「董事全是香港人，負責營運的行政總裁是德國人，完全找不到台灣人！」諷刺韓國瑜是「遇上詐騙了嗎」？該網友也痛批，韓國瑜選了一個過去曾因賄選被判選舉無效的準海洋局長朱挺玗，現在又不知道哪裡冒出來一個「台灣人的香港賽馬會長」，如果你去問詐騙集團什麼人最好騙，我想他們一定會說「當然是那些整天幻想發大財的啊！」

該網友臉書的貼文被轉到PTT後，網友也紛紛留言諷刺「恭喜高雄人！」、「找聖人難，找台灣人更難好嗎」、「真的廢到笑」、「中國高雄人就愛這味」、「隨便他啦，反正是一屆市長命」、「投韓的不就是這樣嗎，直銷大會，畫大餅賣夢想阿」、「會長台灣人沒寫在政見，嗆X小」。

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