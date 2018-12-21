14位新任、17位留任 黃偉哲小內閣到齊了

2018-12-21 15:47

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市長當選人黃偉哲今日完成新市府團隊名單公布，31人全到齊，其中觀旅局長王時思也將升任為副市長。綜觀名單，共有14位新任及17位留任的小內閣成員。

黃偉哲今日公布的小內閣名單包含副市長王時思（觀旅局長）、副秘書長王揚智（南台科大學務長）、民政局長顏振標（秘書處副處長）、農業局長李朝塘（前新市鄉長、前新市農會總幹事）、水利局長李賢義（台中市副秘書長）、教育局長鄭新輝（台南大學教育學系主任）、法制處長陳月端（高雄市法制局長）、以及秘書處由社會局主任秘書劉啟崇晉升秘書處副處長並代理處長。

留任名單則包含秘書長方進呈、副秘書長李賢衛、勞工局長王鑫基、交通局長林炎成、文化局長葉澤山、財稅局長由代理局長沈盈如真除為局長、以及經發局由副局長蕭富仁代理局長，再加上中央一條鞭管理的人事處、主計處、政風處及警察局等4個局處長均維持留任。

不過，外界傳聞新任教育局長鄭新輝1995年任職台南市教育局學管課長期間，曾在成大公務員外語進修班時，考試作弊帶小抄。對此，黃偉哲回應，鄭多年來每次有新職發表就有人會檢舉，所以高度懷疑是教育界內鬥或其他狀況，目前也沒看到任何機關證實，也未受處分、糾舉；鄭也重申沒有牽涉弊案、作弊。

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