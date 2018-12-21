蘇啟誠若因上級壓力輕生 徐永明︰此案應改為因公殉職

2018-12-21 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕我駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠9月輕生，其遺孀昨發聲明指稱，蘇啟誠是因為可能會被調回台灣「覺得遭到羞辱」才以死明志。立委徐永明今天就表示，如果蘇是因上級壓力、為維護大阪辦事處榮譽和文官尊嚴而輕生，此案應改為因公殉職，還家屬公道。

徐永明今天在臉書發文，談到蘇啟誠輕生事件，他認為外交部長吳釗燮應該要到立法院報告、行政院則要調查真相。他也說，本案固然有假消息造謠，但外交部沒在第一時間查證、想藉由內部處分等手段轉移焦點，化解社會輿論壓力，徐永明認為這才是家屬覺得不平的關鍵。

徐永明指出，外交部現在不能以「尊重」帶過淡化此事，外交部長應該馬上到立院報告，行政院成立調查小組，讓「事實」說真相。如果外交部、行政院不能對此事做清楚交代，只想黑箱帶過，那未來要如何領導文官、對抗假新聞？

徐永明也說，時代力量將在院會提主決議，要求吳釗燮部長做專案報告、行政院查明真相到底。如果未來查明蘇啟誠是因上級壓力、為維護大阪辦事處榮譽和文官尊嚴而輕生，此案的認定就應該改為因公殉職，還家屬一個公道。

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