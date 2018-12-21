韓國瑜人事屢遭批評 陳其邁：希望外界給韓一點時間

2018-12-21 15:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕高雄市長當選人韓國瑜為人事及賽馬場遭受外界質疑，前立委陳其邁表示，韓國瑜還未上任，請給他一點時間，他要為韓國瑜加油，陳其邁也為台中市長當選人盧秀燕加油，他表示，有一個「林佳龍障礙」在那裡，壓力大，盧秀燕要加油。

陳其邁今天在林佳龍的陪同下到台中市光復新村參觀，對於韓國瑜近日的人事及要建賽馬場的爭議，陳其邁則表示，韓國瑜尚未上任，請他一點時間。

陳其邁表示，外界應給韓國瑜一點時間，讓他多了解、多看看，因為當市長的壓力非常大，韓國瑜的辛苦及考驗才剛開始，而政策如果能貼近民意、務實可行，要找到好的人，在施政工作挑對的人、挑有能力專業的人，在市政上可幫助市長，壓力就不會如此大。

陳其邁並強調，今天有媒體說「韓市長珍重」，他不會如此說，他要替韓市長加油

同樣的，陳其邁也為盧秀燕加油，他表示，台中市長當選人盧秀燕剛接任，有一個「林佳龍障礙」在，壓力一定很大，盧秀燕一定要加油。

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