選後氣氛翻轉2020危險？ 藍議員：國民黨振作振作吧！

2018-12-21 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕今年的九合一選舉雖然民進黨吞下敗戰，但選後民進黨的風度讓民眾的好感度增加，國民黨台北市議員當選人、前總統府副秘書長羅智強認為，選後這樣的社會氛圍，2020年國民黨是否能取得執政權令人憂心。

準高雄市長韓國瑜雖在這次的選戰取得勝利，但選後陳其邁的表現讓民眾好感度增加，雖然落選，民眾的關注度卻不減反增，甫當選台北市議員就宣布將參選2020年總統的羅智強，對於輿情格外關心，他看見這樣的趨勢備感憂心。

「説真的，我對2020年國民黨重返執政，愈來愈憂心」，羅智強在其臉書發表見解，他認為社會氛圍劇烈轉變是因為2個心理，「民進黨大敗，讓民眾產生同情」、「國民黨大勝，讓民眾產生懷疑」，顯現出2個警訊，「敗選的陳其邁人氣迅速飆升」、「勝選的韓國瑜人氣反而下滑」。

羅智強擔憂地說，「在這樣的氛圍和警訊中，那老舊沉腐的國民黨，卻快速的班師回朝中。怎不令人憂心？」若長此以往，那麼即使2020年總統蔡英文下台，取而代之的不一定就是國民黨，「國民黨，行行好，振作振作吧！」

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