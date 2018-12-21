財產短暫解凍領出67萬？婦聯會：僅17萬

2018-12-21 14:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會被黨產會認定為國民黨附隨組織後，財產遭凍結，不過有短暫時間被法院裁定「停止執行」，外界指該段期間婦聯會爽領出67萬，婦聯會今駁斥，僅領出17萬多，且是用於人事、行政、設備耗材等，並未浪費一分一毫。

婦聯會因不服今年二月被黨產會定為國民黨附隨組織，全部資產遭凍結而提抗告，台北高等行政法院上月28日裁定「停止執行」處分。黨產會抗告，最高行政法院本月13日裁定，廢棄北高行原裁定，婦聯會財產再度被凍結，但被指解凍期間已領出67萬。

婦聯會解釋，領出的數筆款項，多為「已准動支之人事行政費用」、「送審中的會務必要支出如員工及保全加班費等」、未送審的，僅有「汰換辦公設備如電腦、桌子以及開水機濾芯」，而3筆共17萬4770元。且婦聯會未嘗浪費一分一毫，何來「爽領」之說？

婦聯會表示，黨產會提抗告時，自稱從未凍結婦聯會資產，今又藉輿論汙衊婦聯會提領會務必要開銷費用，同時竭力擱置自上月28日至本月13日期間常會通過之數項慈惠專案，致使會務全面受阻。同時也向黨產會喊話應發揮同理心，勿忽視歲末亟待關懷幫助的弱勢團體需求，盡速通過本會緊急處理後送審的各項補助專案。

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