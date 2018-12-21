蘇啟誠輕生事件 國民黨發言人：元兇會有報應

2018-12-21 14:39

〔記者施曉光／台北報導〕外傳已故我駐大阪辦事處長蘇啟誠生前被外交部的一通電話告知，因為關西機場事件要被懲處記過並調回國內，並預告大阪辦事處全員年度考績丙等，才會因此憤而辭世，國民黨發言人洪孟楷在臉書發文表示，「那些讓蘇啟誠處長走上絕路的元兇，會有報應的。」

洪孟楷表示，外交部甚至是行政院長，應該下令好好調查清楚，讓國人知道真相，也還蘇啟誠一個清白與公道，至少應該回答清楚3件事，包括一、到底是誰下令大阪辦事處人員考績全打「丙」，此人一定有打考績的權限，與駐日代表處有無關係？二、蘇啟誠生前到底受到誰直接命令並給予壓力，而報告調查書又是誰交代蘇寫，內容是否全推責任給大阪辦事處？三、誰對蘇啟誠放話要把他調回國內，能夠調動一位處長，權限層級應該不難調查。

洪孟楷說，事情非常清楚，外交部應該好好說明，有沒有這通長達20分鐘的越洋電話？而能指揮蘇啟誠的人一定是蘇的長官，哪一位長官官威如此之大，還能預告大阪辦事處全員年度考績丙等？

他並說，真相越辯越明，「請相關人士不需再演很大，那些讓蘇啟誠處長走上絕路的元兇，『不是不報、時候未到』，你們會有報應的」，「...相信天網恢恢、疏而不漏，用權術、謀略讓其走向不歸路的元兇，地獄，將永遠等待著你們的到來。」

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