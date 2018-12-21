主張提「新名詞」惹議 柯P：該思考都可接受的方法

2018-12-21 14:16

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲日前於雙城論壇重提兩岸一家親後，甚至主張台灣、中國之間要提出「新名詞」，不僅遭陸委會駁斥兩岸政策屬中央職權，時代力量立委林昶佐也呼籲柯文哲應揚棄舊思維。對此，柯文哲今天仍主張，既然各方都有各自的堅持，那大家就都該思考，有沒有一個大家都可以接受的方法。

面對台北、上海雙城論壇僅是城市之間的市政交流，卻不斷談論台灣、中國關係，而引起各界反彈。柯文哲今天受訪時，長嘆一口氣說，台灣價值本來就是民主、自由、多元、開放，特別民主、自由是核心價值，就一定會有各種聲音，透過不斷、以對話代替對抗，不僅適用在兩岸，在國內也是一樣。

至於陸委會聲明，兩岸政策屬於中央職權。柯文哲也說，他不會覺得是被陸委會打臉，他們只是丟出意見，怎麼做是中央要去想想看的。

柯文哲重申，不管是九二共識或兩岸一家親，名詞已經在台灣被污名化，坦白講，不管用哪個名詞都很難用，也許大家都應該思考看看，有沒有一個大家都可以接受的方法，每一方都有他的堅持，那在大家都堅持的狀態下，如何去妥協出一個方案，這種共存、共融也許才是比較新的思想。

另就有輿論質疑，柯文哲主張在創造新名詞，是想奪取兩岸話語權的說法？柯文哲回應，他覺得是這樣，目前城市交流還是有一些前提，「坦白講，他們也是在...要嘛不要辦，要辦總是要克服困難去處理。」

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