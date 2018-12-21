撤銷龍崎掩埋場水保施工許可？ 黃偉哲回應了

2018-12-21 14:08

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市水利局針對龍崎掩埋場（南區事業廢棄物綜合處理中心）水保計畫重新發照，使得原本暫停的工程得以復工，引起各界一片譁然。外界紛紛抨擊現任市府且要求準市長黃偉哲上任後撤銷許可。對此，黃表示，會循合法途徑處理，同時嚴格把關接下來10幾項相關執照。

南市府日前核發掩埋場水保施工許可引起各界反彈聲浪，立委王定宇、陳亭妃，以及台南社大環境小組召集人黃煥彰皆出言反對，且要求黃偉哲上任後撤銷此工程的施工許可。對此，黃偉哲表示，他會以堅定捍衛鄉土的決心，窮盡一切手段阻止興建龍崎掩埋場，不過水保工程的施工許可要依循合法途徑處理，不會無條件地指示廢照。

黃偉哲強調，他的立場是反對興建掩埋場，所以在接續下來的雜項執照、使用執照、建築執照等10幾項與市府相關的執照都會嚴格把關，不會再發生類似的狀況，即便走完合法程序也找不到問題，也會要求經濟部停止展延開發許可。

黃偉哲今早也發出聲明，除了指出反對興建掩埋場的立場之外，在中央的層次上也將拜會行政院長賴清德、經濟部長沈榮津、退輔會主委邱國正要求停止開發，同時利用下週五晉見總統蔡英文的機會反映鄉親心聲。

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