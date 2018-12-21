民進黨宜縣黨部前主委等人發表聲明 支持卓榮泰任黨主席

2018-12-21 13:45

［記者游明金／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣黨部前主委林進財、縣黨部評委會召集人吳和信等人，今天發表聲明，全力支持行政院秘書長卓榮泰擔任黨主席。

「穩健進步，支持卓榮泰，讓民進黨繼續為民服務。」民進黨全國黨代表張靜如、張明輝，宜蘭縣黨部評召吳和信、評委陳惠珍、侯協利，縣黨部前主委林進財等人，今天共同發表聲明，全力支持卓榮泰。

林進財說，黨主席至少要具備2個條件，一、要有新觀念，新思維；在今日世代意見，價值分歧的時期，黨的領導人要有新觀念，新思維，且能夠整合老、中、青世代思想及價值。二、去除派系成見，整合各方意見；黨內派系暗爭不斷，新的領導人要讓各種政治光譜的人都能接受，換句話說就是能整合各方意見，沒有派系包袱的人。

林進財指出，卓榮泰是黨內中生代菁英領袖共同推薦的候選人，為人謙和處事圓融，具備調和鼎鼐的人格特質，黨內資歷也夠，是各系統所接受的人，且觀念新不擺架子，能和老前輩溝通，又能接受年輕世代想法，是最佳溝通者，他們呼籲黨內同志共同支持。

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