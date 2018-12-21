科發基金凍結2億 政院：推動重大科技施政、未編私房錢

2018-12-21 13:23

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院教育及文化委員會昨天審查國家科學技術發展基金預算，決議凍結2億元並提專案報告。國民黨立委蔣乃辛、柯志恩等人認為，行政院科技會報辦公室提供各部會即時應變經費，但行政院已有第二預備金，何需再編「私房錢」？行政院科技會報辦公室今天則提出澄清。

行政院科會辦表示，依據科學技術基本法設置「國家科學技術發展基金」，並由科技部管理運用。基金下設「跨部會署計畫」科目，每年編列約18.5億元，用以支應行政院所屬各部會配合行政院推動重大、急迫性科技施政，及未循正常年度預算編列程序緊急啟動的科技計畫所需，與行政院第二預備金用途不同，並非外傳另編「私房錢」。

科會辦說明，跨部會署科發基金的運用均須符合重大、急迫性需要，並經嚴謹、專業審議程序核定。

科會辦表示，上述「跨部會署計畫」的提出，都先由科技會報辦公室就政策面是否符合重大、急迫性需要進行第一階段把關，由外部專家協助檢視同意後，再由計畫規劃單位撰擬計畫書函送科發基金管理會進行複審作業，並經科發基金管理會召集人（科技部部長）主持的行政院國家科學技術發展基金管理會議審議通過後執行，相關審議並均嚴守利益迴避原則。另科技會報辦公室人員執行業務，都嚴守專業導向與利益迴避原則。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/