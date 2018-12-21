蘇啟誠遭記過調職？外交部：絕非事實

2018-12-21 13:10

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國駐日本大阪代表處前處長蘇啟誠逝世即將屆滿百日，其遺孀昨接受媒體專訪、發出聲明強調蘇並非因假新聞壓力自殺，而是因完成上級交代的檢討報告書後，「不想受到羞辱」選擇以死明志。《蘋果》昨並報導指，蘇自殺前一日，外交部去電告知蘇事件相關懲處內容，讓蘇無法接受。外交部今早發出聲明表示，媒體報導外交部原定對蘇處長進行懲處、調職，甚至評定駐處同仁考績丙等，外交部鄭重聲明，絕非事實。

日本關西機場因燕子颱風造成淹水關閉，卻意外衍伸假新聞事件。警方日前查出造謠者是目前就讀台北大學的游姓男大生，依法送辦後，法院認定不影響公共安寧，因此裁定不罰。當時外交部回應，罕見說出重話表示，難以接受未經查證、逕自散佈假消息卻無需承擔任何法律後果，未來將研議相關法律修法，對加害者課以法律責任。暗指蘇是因假消息才逝世。

媒體昨日披露，蘇自殺原因主要是前一天接到外交部一通常達20分鐘的關鍵電話，告知關西機場的懲處內容，包含蘇被調回外交部、記一小過，並「預告」大阪辦事處全館人員今年度考績丙等，讓蘇無法接受。

外交部今發布新聞稿表示，對於日本關西燕子颱風風災所衍生的事件，以及蘇處長的離開，外交部與國人同樣悲痛、遺憾。對於蘇處長家屬的心情及表達，外交部充分理解並表尊重，也呼籲外界停止炒作或對相關訊息進行臆測，希望社會各界還給家屬一個平靜的空間。

外交部說，在關西機場事件後，外交部立即針對強化急難救助機制召開系列會議並進行改革，確認急難救助範圍，防止急難救助機制的濫用，以保障同仁與國人權益，並確保悲劇不致再度發生。

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