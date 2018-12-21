盧秀燕卸任立法院厚生會長 蔣萬安接任

2018-12-21 12:56

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院最大的跨黨派次級團體厚生會，今日中午於立法院群賢樓9樓大禮堂舉行第27屆會長交接典禮，由立法院長蘇嘉全擔任監交人，見證原會長、新科台中市長盧秀燕將印信交給新任會長、國民黨立委蔣萬安，包括29年前參與發起厚生會的監察院院長張博雅也到場觀禮 。

據了解，厚生會是由一群具有醫學專業的立委，於1990年2月間共同創立，致力於推動社會福利、衛生保健及環境保護等事項，目前共有34位成員。本次第27屆會長由蔣萬安接任，副會長及秘書長則分別由民進黨立委黃秀芳及國民黨立委柯志恩。

蔣萬安致詞時表示，厚生會沒有黨派，只談與民眾福祉相關的問題，最近也推動很多好的法案，例如要比照歐洲國家，致力於把資源放在胃部疾病的預防，讓大家跟鼻胃管說再見，也希望未來能繼續發揚厚生會的精神。

盧秀燕致詞時表示，對於沒辦法完成立委任期感到很抱歉，也對於離開立法院大家庭感到依依不捨。此外她也打趣表示，包括行政院長賴清德、監察院長張博雅等人都當過厚生會會長，自己也當選直轄市長，新任會長蔣萬安的未來想必「指日可待」。

對於台中小內閣的安排，盧秀燕受訪時表示，已經完成10分之9。至於就職典禮，盧秀燕則表示，這次典禮將辦在台中市府和市議會間的市政公園綠地，因為市民才是主角，歡迎大家踴躍參加。

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