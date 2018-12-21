藍營竹市議員鄭成光 要求吳敦義開除主委呂學樟黨籍

2018-12-21 12:37

〔記者王駿杰／竹市報導〕國民黨新竹市議會黨團日前針對正副議長選舉進行初選假投票，由登記參選正副議長的許修睿和余邦彥獲得提名；但市議員鄭成光今天發出聲明，指黨部主委呂學樟玩弄黨紀、違法亂紀，已於20日寄出存證信函給黨主席吳敦義，要求依法開除呂學樟黨籍，同時否決違反規定的正副議長提名「決議｣，維護黨格與黨譽。

呂學樟表示，鄭成光有沒有寄出存證信函，這是個人的舉動，他不予置評，他做為主委依照相關規定進行，包括公告、提初選方式、舉辦初選等，一切合乎程序，鄭成光身為該黨議員，同時具備參選的權利，「我們並沒有拒絕他啊？」

呂學樟說，他當主委，屬於無給職，出錢又出力整合這個黨，著眼2020總統、立委大選能拿下好成績，但他也認為與鄭成光之間，「可以再溝通！」

鄭成光於聲明稿中指出，呂學樟接任國民黨新竹市黨部主委後，在九合一選舉中既提名市長候選人，又放任黨籍議員為非黨籍的候選人公開站台、掃街，甚至掛名幹部，已嚴重違反「國民黨107年中華民國地方公職人員選舉黨員行為規範｣。

鄭成光認為，呂學樟違背程序，選後竟讓原本為非黨員且打擊藍營提名市長候選人的新民意問政聯盟市議員加入（恢復）國民黨，藉此爭取正副議長提名，這些人在市長選舉期間都曾擔任無黨籍市長候選人謝文進的選舉幹部，明顯違反國民黨規範。

鄭成光指出，依國民黨議長、副議長提名作業規定，黨團共識會議應由黨團成員互推選出會議主席，並非由地方黨部主委自任主席，呂學樟自任主席並允許前新民意問政聯盟多名市議員於座談會中行使藍營黨團成員權利，作業程序全然逆向而行，他已委請黨中央考核紀律委員會依中國國民黨黨章開除呂學樟黨籍，以維黨紀。而呂學樟於12月11日違法召集的 「議會黨籍議員座談會」，因違反國民黨議長、副議長提名作業規定，其決議應不具法律效力。

國民黨新竹市議會黨團17日在市黨部針對正副議長選舉進行初選假投票，由登記參選正副議長的許修睿和余邦彥獲得19票過半市議員的同意票，獲國民黨提名參與正副議長選舉，新竹市議會將在25日投票選出下屆議長、副議長。

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