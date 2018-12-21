王金平「選副總統不如選總統」 藍委：盼續留立院一起打拚

2018-12-21 12:26

［記者陳昀／台北報導］國民黨九合一大勝後，黨內眾「太陽」力爭2020總統大選入場券，黨主席吳敦義明天將啟動「感恩之旅」，前立法院長王金平也出言「要選副總統不如選總統」，暗示不續留立院。先前被拱代表中生代參選的國民黨立委江啟臣表示，面對2020願意承擔，但承擔的方式有很多，「輔選也是一種」；立委曾銘宗則說，希望王金平留在立院為國民黨打拚。

江啟臣說，從2016年國民黨選舉大敗，中生代共同想法就是「該做事、該承擔、該團結，就去做」，被問及「如果2020要你承擔？選總統？」江笑說，承擔有很多不同方式，輔選、顧好立院、做好地方服務都是，一個黨、一個團隊有太多工作，大家在各自崗位做好工作，就是承擔。

國民黨立委賴士葆、曾銘宗表示，國民黨依照公平機制選出能打勝仗的人，他們將全力支持。賴士葆說，總統候選人必須發揮「母雞帶小雞」功能，拉抬立委選情，2016就是因為國民黨弱，民進黨立委才會跟著大勝，「我們現在檯面人選都很強啦」。

對於王金平說不想待在立院，曾銘宗說，王金平在立法院這麼久，又很有經驗，希望他能留下來一起為國民黨打拚。

國民黨立委李彥秀指出，無論是王金平、朱立倫、吳敦義或前總統馬英九參選2020，希望儘早表態，好好規劃、全省走透透，也希望初選能客觀公平，而這些人選都必須針對兩岸問題、國家發展方向及黨的核心價值做出進一步論述，讓國人知道。

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