關於選總統 朱立倫：未來的目標很清楚一定會努力

〔記者俞肇福／新北報導〕侯友宜25日就任新北市市長，朱立倫將正式卸任，日前侯友宜鼓勵朱立倫卸任後改快去找工作，記者問他，新工作有著落了嗎？朱立倫說，自己任期還有3天，他仍會為市政打拚，25日以後再為大家說明去向，「未來的目標很清楚，他一定會努力。」
至於未來目標是什麼？朱立倫口風很緊，還是沒說出口，但今天早上在金山區，有不少老人家勸他出來選2020總統，他還是一貫地以「謝謝」回應。
新北市長朱立倫上午主持豐漁市民活動中心啟用典禮時，媒體記者問他可否先透露人事，他，口風很緊回答了5個字「10點就知道」，但很確定地是，和他一起出席今天剪綵的民政局長江俊霆不再留任了。
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新北市長朱立倫（中）今天出席金山豐漁市民活動中心落成典禮，與議員廖先翔（左1）、周雅玲（左2）民政局長江俊霆（右1）一同剪綵。（記者俞肇福攝）
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新北市長朱立倫進入豐漁市民活動中心，與長輩一起搓湯圓，象徵入厝完成。（記者俞肇福攝）
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