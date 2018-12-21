屏縣議員蔣月惠選後捐50萬 今發放物資給弱勢

2018-12-21 12:08

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣議員蔣月惠今天上午在羅騰園肢體殘障服務協會發放100份的米、沙拉油、麵條等物質給弱勢邊緣人，並且正式捐出選舉補助款、保證金及12月的薪水，共計50萬4180元給羅騰園，對於有人質疑蔣月惠捐款流向，蔣月惠說帳目都公布在網站上，歡迎來查。

咬傷女警爆紅的蔣月惠這次在屏東市選舉區以第1高票10806票當選連任縣議員，1票30元的選舉補助款共獲得324180元，保證金退回12萬元，再加上12月的薪水6萬元，這次決定一口氣捐出50萬4180元給羅騰園來幫助弱勢，今天上午捐出並且在羅騰園發放100位弱勢家庭及弱勢邊緣人米、沙拉油、醬油一瓶、衛生紙等生活物質，現場也有二手衣服提供選取。

對於有些人質疑蔣月惠把錢捐給羅騰園是左手捐、右手拿，蔣月惠說，她幫助的都是社會的邊緣人，多是體制內無法幫忙的人，從單親弱勢家庭到動物她都協助，因為體制內已有很多立案的慈善單位在做了，她不拿政府一毛錢，就不必受到太多的限制，幫助的人更多，而整個運作的支出全部都公布在網站上，公開透明，每個項目都可以去查。

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