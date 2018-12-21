蘇啟誠遺孀稱遺書未提假新聞 藍委轟外交部

2018-12-21 11:52

〔記者陳昀／台北報導〕我駐大阪辦事處長蘇啟誠9月在關西機場事件後自戕身亡，蘇的遺孀昨天透過電視台聲明說，蘇的遺言並未提及假消息，是因可能被調回台灣「覺得遭到羞辱」；多位國民黨立委今天對此砲轟外交部與駐日代表謝長廷把施政過失推給「假消息」，還想藉此箝制言論自由，非常可惡，要求監察院介入調查。

蘇啟誠9月在關西機場事件後自戕身亡，外界普遍歸因是假消息間接所致，也傳出蘇輕生前接獲外交部懲處通知，但蘇的遺孀昨天透過電視台聲明指出，蘇的遺言沒有提及假消息，是因可能被調回台灣「覺得遭到羞辱」，才選擇以死明志。

立法院國民黨團總召江啟臣指出，外交部所言所行沒有將事實訴諸大眾，連家屬都看不下去，過去「將帥無能、累死三軍」就算了，現在還「害死三軍」，而外交部還想掩蓋、扭曲真相，難道現在不用出面釐清真相，不只對蘇啟誠，也給所有事務官一個交代。

他認為，監察院應該介入調查，這涉及公務人員的權責問題，該負責、下台就應出面承受，外交部從上到下，包含駐日代表謝長廷，如果還有一點羞恥心，應該將真相公諸社會，也呼籲監院主動介入。

立法院國民黨團書記長曾銘宗批評，遺孀揭露此事，可見外交部和謝長廷非常可惡，處長已經過世卻還未調查清楚真相，把責任推給假新聞，想藉此箝制言論自由，要求媒體平台移除他們所謂假新聞，希望各界共同譴責蔡政府，黨團也將進一步追究外交部、謝長廷的相關責任。

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