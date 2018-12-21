暖冬政策急轉彎顯示說話有份量？鄭文燦：我用正常音量講

2018-12-21 11:38

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕交通部觀光局推出「擴大國旅暖冬遊方案」，原先排除台北市、桃園市及新竹市，但昨天桃園市長鄭文燦動怒直斥觀光局長是「豬隊友」，更放話「不改要撤換觀光局長」，結果政策急轉彎，改為全台都納入計畫。有媒體認為此現象顯示鄭文燦說話更有份量、更有影響力，對此，鄭文燦今天上午出席市政活動前受訪冷回，「我是按照正常音量講」。

鄭文燦說，暖冬政策是觀光補貼的政策，有助於擴大內需，基本上鼓勵國內旅遊或者是外國旅客來台灣旅遊，有很多的補貼方式，看起來暖冬是成功的，還有媒體說「暖冬驅走了韓流」。

鄭文燦認為，讓地方增加住客率，既然是好政策，就不應該做這個區隔，且這個區隔的合理性也不高，強調「我是支持這個政策，希望全面適用」，幫助執政的政府，採取更正確的做法。

至於有媒體報導，是因為鄭文燦發言後導致政策調整，也顯示鄭文燦說話更有份量、更有影響力？鄭文燦僅冷回一句，「我也是按正常音量講」。

有媒體問是否因為豬隊友、換部長、換局長的發言而改政策？鄭文燦則說，據他了解在形成這個政策的時候就有很多個不同意見，過程當中並沒有諮商台北市、桃園市跟新竹市，因此對於決策過程有不周延的地方，這三個被排除的縣市都曾公開表示應該納入，他認為，從政就應該從善如流，有錯就改，「沒有面子問題，只有做得好跟不好的問題」。

「好的政策要細緻，錯誤的政策要修改，」他提到，中央政策不只是要貼近縣市政府的意見，而是應該要接地氣、貼近民意，「我想這個確實沒有面子問題，我是幫助執政做得更好」，再強調自己是用「正常的音量講，並沒有特別大聲」。

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