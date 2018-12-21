韓國瑜擬恢復護理職校 綠委批：根本倒退15年

2018-12-21 11:49

〔記者黃欣柏／台北報導〕曾為成功大學護理系教授的民進黨立委陳靜敏，上午召開記者會發表六都長照政策的「體檢結果」，會中她對新任高雄市長韓國瑜擬恢復護理職校的政策提出質疑，強調此政策與台灣過去停辦護理職校的理念相違背，是讓護理教育倒退15年。

陳靜敏指出，台灣就是為了全面提升護理品質，讓護理的教育水平及專業地位能與其他醫事職類並駕齊驅，才會早在2005年就廢除護理職校，並在2013年停辦護士考試，韓國瑜說要恢復護理職校的政策，根本是讓護理教育倒退15年。

陳靜敏並提出恢復護理職校的5大不可行原因，其一是高職畢業生的人格尚未完全成熟，恐難勝任護理專業關懷者的角色；其二是多數職校畢業生仍以升學為取向，恢復護理職校對補足護理人力恐無實質幫助。

其三，若恢復護理職校，畢業生將以「士」任用，社會大眾難以分辨護理師與護士的差異，將嚴重影響護理專業的價值與地位；其四是美國、加拿大、日本及韓國等先進國家，護理專業均以招收高中畢業生為主力；其五是長照的初級護理人力是照顧服務員，護理人員屬於進階人力，更應培養豐富專業知識與危機應變能力。

陳靜敏呼籲，韓國瑜應修正恢復護理職校的政策，改從照服員的訓練考照、長照保險給付、就業環境及薪資福利做規劃，以吸引照服員投入長照。

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