反對掩埋場 王定宇怒槓南市府：我選擇守護人民

2018-12-21 11:41

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府為龍崎事業廢棄物綜合處理中心的水保計畫重新發照，立委王定宇怒批這是「偷襲」，罔顧未取得地方共識前不許可的承諾，無視專家學者對環境的警告，令人痛心，失望透頂，他強調，守護人民與捍衛政權之間會做出選擇，將與百姓站在一起，全力反對掩埋場。

王定宇發表聲明，抨擊任期將屆的代理市長李孟諺，罔顧閣揆賴清德之前的承諾，也無視地質專家的警告與環境學者的呼籲，更不尊重地方民意的絕大多數反對，一意孤行。

王定宇說，用偷襲的方式，以水保之名，核發施工許可，誰讓快交接的代理市長有這麼大的權力？他身為地方託付所選出來的立委，要保護的是人民，而非政權。

王定宇要求行政院經濟部立刻表態，明年3月到期的事業廢棄物處理中心開發許可，不再展延，撤銷設置案；退輔會也要遵守在立院詢答的承諾，退出歐欣龍崎掩埋場的計畫。

王定宇也希望下週即將就職市長的黃偉哲，能公開承諾一上任立刻廢止這項水保的施工許可，並徹查是否有任何人謀不臧的行為。

王定宇撂下重話，強調會跟人民站在一起，如果政府執意讓掩埋場強渡關山，不信守承諾，他將選擇走自己的路。

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