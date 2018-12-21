賽馬計畫挨批 高市準新聞局長：創意發想且不一定在中油

2018-12-21 11:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜評估在中油楠梓廠規劃賽馬產業，引發各界議論，準新聞局長王淺秋今表示，該計畫只是一個創意發想階段，且地點不一定要在中油廠區。

王淺秋進一步指出，相關局處首長會做實際評估後再作考量，觀光局長也計畫到香港考察，了解計畫可行性並尋求更多機會。

準高雄市長韓國瑜昨與中華民國工商建設研究會座談時，突然透露看好已停工、佔地262公頃的中油煉油廠，未來可興建賽馬場並發展相關產業鏈，他認為這絕對是能開創高雄就業機會，與讓高雄賺錢的產業，會請新任觀光局長至香港取經。

與會者轉述韓國瑜會中說法，賽馬產業鏈龐大，從養馬、賽馬、研究馬、馴馬等，每週舉辦兩場賽馬，高雄飯店一定滿，還可吸引香港和台北人，高雄工作機會一定增加，加上其他附屬產業，商機非常大。

韓國瑜還說，現任香港賽馬會長是台灣人，會請觀光局長跟他接洽，想辦法把賽馬產業引進高雄，F1賽車能增加城市知名度，但賺不到什麼錢，但做賽馬產業鏈，絕對可幫高雄人創造賺錢與就業機會。

但賽馬場想法隨即引發外界議論，環保界、法界人士覺得有難度，地方也多所質疑。

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