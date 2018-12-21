剛辦完台北「雙城論壇」 饒慶鈺接新北秘書處長引聯想

2018-12-21 11:30

〔記者何玉華／新北報導〕準新北市長侯友宜公布的團隊名單中，秘書處長由剛在台北市辦完雙城論壇的台北市政府參事饒慶鈺接任，外界關切是否將借重經驗在未來也舉辦雙城論壇，侯友宜表示，新北市要在既有的根基上，開創未來，不只是兩岸城市要合作緊密，重要的還要有國際交流。

侯友宜說，他一直希望新北市要走出去，不只兩岸的城市關係合作緊密，更重要的是要有國際眼光，在國際發展上扮演更積極的腳色，饒慶鈺有外交的經驗，近幾年辦理國際事務也非常細膩，因此，未來的秘書處工作不只是對內，更要轉換成兩岸與國際城市的交流與發展。

侯友宜說，台灣拚經濟要把政治氛圍降到最低，經濟才拚的起來；他說，25日就職典禮希望跟所有市民站在一起，不要動員，任何人都可以來；他提到與柯文哲的關係是好朋友，「車一坐，就可以去找他」，至於何時與總統蔡英文見面，他強調，就職上任後，會更積極地跟中央聯繫。

侯友宜對外界「朱規侯隨」的說法強調，沒有朱立倫團隊，也沒有侯友宜團隊，只有為市民打拚的團隊，他未來最重視三件事：團隊第一、紀律、榮譽，他希望團隊「努力認真 永不止息的向前走」，要跟自己賽跑，面對更好的明天。

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