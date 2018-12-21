高市府澄清負債2410億 花媽任內實際借1035億

2018-12-21 10:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕選舉期間，外界批評高雄市負債3千億元？高市府今天召開「為高雄留下永續發展資產」記者會，強調高雄市負債截至今年11月底，實際舉借是2410多億元，包含歷任市長舉借約1200億、縣市合併承接高雄縣及公所債務182億，陳菊市長任內則共借約1035億。另也澄清巿府標售「抵費地」，絕非變賣「祖產」。

今天的記者會也透過陳菊、許立明的臉書直播，吸引許多民眾觀看。會中詳述花媽團隊如何為高雄市開源節流？12年來的重大招商成果，以及高雄市承接歷任包括國民黨執政時期、高雄縣的債務共1380億，2017年更做到23年以來，高雄市第一次零舉債。

高雄市代理市長許立明指出，市府舉債是為了進行城市建設、推動產業轉型，陳菊市長任內實際舉借約1035億，市府利用這1千多億元，引進民間投資9千多億元，因此，高雄連續3年榮獲財政部招商卓越獎，也是全國唯一連續3年蟬聯此殊榮，今年的招商簽約金額已達500億元，可望連續4年獲獎。

至於陳菊內任借的1千億元用到哪裡？許立明解釋說，陳菊任內所投入的重大建設，包含捷運、鐵路地下化、滯洪池及排水整治、公園綠地、校園整建及圖書館，共計1157億，已經超越任內的舉借數。

許立明說，財政方面，高雄市年度舉債連續7年下降，更在106年達到23年來首次的零舉債，還實質減債10億元，他也提到上個月辭世的前財政局長簡振澄，以及這些在他任內達成的成果，讓人惋惜與不捨。

財政局代理局長曾美妙補充說，縣市合併時，高雄市年度歲出預算規模1350億元，其中屬高雄市自有財源支應約占52%、以中央補助收入來支應約36%，其餘12%則藉由舉債來支應。

曾美妙表示，經由市府歷年來的努力，以106年度為例，自有財源佔歲出比已提升至72%，補助收入則降至23%，舉債支應部分除降至僅剩5%外，在年度實際執行結果，更完全沒有舉借，還減債10億元。

此外，高市府每年1千多億的總預算來看，歲出結構相當僵化。其中用人費用超過50%，再加上社福及法定支出、公共服務、及水電基本運作就佔了近85%，可看出市府是在相當艱困條件下創造財源。

許立明表示，選舉過程中，有許多誤解必須澄清，至107年底，高雄市舉債空間約剩餘600多億元，在六都中間屬中段班。在公辦市地重劃方面，市府一向堅持公辦市地重劃，讓利益留在平均地權基金，讓市民共享土地開發成果，若採私辦重劃，則是讓利益留給開發商。

地政局長黃進雄表示，高巿府近12年辦理39處市地重劃，開發總面積約511.4公頃，無償取得公共設施用地191.51公頃，節省約580億元土地徵購費用。

黃進雄強調，依《平均地權條例施行細則》規定，「抵費地」應辦理標、讓售，以回收各項成本費用，所以巿府標售「抵費地」，絕非變賣「祖產」。自民國96年至民國107年12月底止，平均地權基金土地標售筆數計428筆，面積40.04公頃，金額達449.07億元。

至於抵費地標售所得的金額，用途為何？黃進雄說，首先用來抵付開發成本費用及新開發區資金134.48億元；支援巿政建設（含增添公共設施部分）97.21億元，實踐巿府團隊建構宜居環境。

高雄市經發局長李怡德也針對高雄市經濟狀況提出說明，他說，12年來，高雄市營利事業銷售額成長1兆元，重大民間投資金額達9048億元，就業機會8萬8778人，這些產業轉型有感升級，創造高雄城市的國際競爭力。

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