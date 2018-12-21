準新北市府團隊 3分之2是新人

2018-12-21 10:47

〔記者何玉華／新北報導〕千呼萬喚始出來！經過近一個月的沉寂，準新北市長侯友宜今（21）日一次到位公布市民服務團隊成員，3名副市長一如之前所曝光的人選，分別是前內政部政次陳純敬、經濟處中小企業處長吳明機出任，及前勞工局長謝政達，侯友宜表示，過去一段時間沒有對外界回應，主要是希望團隊一次到齊，全部呈現，一次說明。

侯友宜說，除了人事、主計、政風、警察人事屬中央一條鞭，非他職權外，其他24局處首長中，總共有16名新人，佔了3分之2，其中有5個是從基層事務官升上來，希望鼓勵基層事務官；另外11個是從中央或產業界、藝文界或老師、校長，逐一找來。女性在團隊中佔了10位，超過3分之1。

侯友宜一一介紹3名副手及出任秘書長的林佑賢，侯友宜強調，他的要求很簡單，就是25日上班那天，就是全體上線的那一天，沒有空間讓大家去調整心態，也沒有時間讓大家了解業務後再上手，所以這一週，一定要了解自己所管業務，務必在最短時間進入狀況。

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