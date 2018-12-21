韓國瑜發夢蓋賽馬場 前官員點出四大問題

2018-12-21 10:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕下週即將接任高雄市長的韓國瑜，昨天拋出要在已關廠的中油高雄煉油廠蓋賽馬場，還指定準觀光局長潘恆旭前往香港取經，但高市前文化局長尹立指出，目前台灣本島沒有博奕法規；高雄廠區2座燃燒塔指定為暫定古蹟；廠內還有176公頃的管制土污範圍；加上土地是中央經濟部所管，設置賽馬場也沒有相關可行性評估報告，韓國瑜要做賽馬場，還有很長一段路要走。

尹立指出，他沒有反對博弈事業，也不用太過偽善，新加坡能做賽馬事業，重點是落實管理與配套，以及對社會影響的評估，韓國瑜可以在高雄設置賽馬場，但選址已關廠的中油高雄煉油廠，恐將面臨環保人士及文化界的反對。

中油高雄煉油廠承接日本海軍第六燃料廠的建設基礎，戰後再更新設備及發展擴展，高雄煉油廠區可說是中油公司的起家厝；高市府已在今年8月將高雄廠區2座燃燒塔指定為暫定古蹟，加上廠內還有176公頃的管制土污範圍，廠區內古蹟保存目前文化部也委託專家進行調查，目前已找到97處有歷史價值的廠域設施。

尹立表示，除了古蹟問題，韓國瑜主政下的高市府，如何尋求中央法令解套，增設台灣本島博奕法規，以及土地取得和土污整治問題，他強調不反對在高雄設置賽馬場，只是這樣的狂想或是創意是否具有可執行性，還是反正已經有類似迪士尼、太平島挖石油、愛情摩天輪等太多無用狂想，也不在乎多這個根本很難實現的賽馬場議題。

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