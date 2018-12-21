準新北市長侯友宜 公布小內閣名單

〔記者何玉華／新北報導〕準新北市長侯友宜，今天上午10點公布市府小內閣名單，名單如下：
副市長陳純敬（新任，62歲），前內政部次長、交通部次長、工程會副主委，現任台灣世界展望會會長。
副市長吳明機（新任，50歲），經濟部中小企業處處長；副市長 謝政達（新任，54歲），前新北市政府勞工局長。
秘書長林祐賢（現任新北市政府副秘書長），副秘書長邱敬斌留任，副秘書長林芥佑（前新北市政府秘書處長）。
1. 地政局長 康秋桂（女） 新北市政府地政局長 61歲
2. 新聞局長 蔣志薇（女） CloudMiles 策略長 新 41歲
3. 文化局長 蔡佳芬（女） 臺大創新設計學院助理教授 新 42歲
4. 秘書處長 饒慶鈺（女） 台北市政府參事 新 45歲
5. 經發局長 何怡明（女） 經濟部工業局工業區組副組長
世正開發股份有限公司董事 新 47歲
6. 原民局長 羅美菁（女） 行政院原住民族委員會教育文化處專門委員 新 49歲
7. 客家局長 林素琴（女） 新北竹圍國小校長 新 52歲
8. 衛生局長 陳潤秋（女） 行政院衛福部國健署副署長 新 61歲
9. 社會局長 張錦麗（女） 新北市政府社會局長 58歲
10. 研考會主委 林豐裕 行政院內政部警政署刑事警察局
科技犯罪防制中心主任 新 50歲
11. 城鄉局長 黃一平 台灣國際造船公司籌備辦公室主任 新 54歲
12. 水利局長 宋德仁 新北市政府水利局副局長 新 59歲
13. 捷運局長 李政安 新北市政府捷運局副局長 新 53歲
14. 交通局長 鍾鳴時 新北市政府交通局副局長 新 62歲
15. 民政局長 柯慶忠 新北市政府中和區長 新 50歲
16. 勞工局長 陳瑞嘉 行政院勞動部勞動力發展署
中彰投分署分署長 新 51歲
17. 教育局長 張明文 行政院教育部參事 新 50歲
18. 財政局長 李泰興 行政院交通部主任秘書 新 53歲
19. 法制局長 黃怡騰 新北市政府法制局長 60歲
20. 工務局長 朱惕之 新北市政府工務局長 49歲
21. 消防局長 黃德清 新北市政府消防局長 53歲
22. 環保局長 劉和然 新北市政府環保局長 54歲
23. 觀旅局長 張其強 新北市政府新聞局長 53歲
24. 農業局長 李 玟 新北市政府農業局長 50歲
25. 警察局長 胡木源 現任
26. 人事處長 郭素卿（女） 現任
27. 政風處長 王文信 現任
28. 主計處長 鄭瑞城 現任
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