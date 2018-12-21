親民黨團籲促轉會委員總辭 揚言提案凍結預算

2018-12-21 10:04

〔記者黃欣柏／台北報導〕親民黨立法院黨團今天上午召開記者會指出，促進轉型正義委員會代理主委楊翠近日提出去銅像、撤儀隊、改國幣等主張，不但勞民傷財、製造對立，也背離了促轉條例的立法宗旨，顯示促轉會已無法勝任任務，因此建議現任促轉會委員全數請辭，否則親民黨團將提案凍結促轉會明年度所有預算，直至新任委員上任為止。

親民黨立院黨團總召李鴻鈞表示，楊翠犯了兩個嚴重的邏輯錯誤，其一是即使要去蔣，也應先對蔣介石的功過開會討論，將定論公布給社會大眾，若社會大眾能夠接受，才有所謂「去蔣」的行動，如今程序未走、功過未定就直接「去蔣改幣」，就像毒樹上長出的果子，就算再甜也是有毒的。

其次，李鴻鈞認為，促轉會最重要的工作是還原歷史真相，為所有政治受難者平反，當初楊翠回覆親民黨團的問卷時，曾回答：「我認為第一要務是釐清真相、確立責任歸屬、平反修復。」如今卻優先宣稱要「去蔣銅像、改新台幣、撤三軍儀隊」，卯起來跟「娃娃機」過不去，根本是搞不清楚自己的核心任務。

親民黨立委陳怡潔表示，轉型正義會觸及歷史、法律、政治與文化價值等諸多層面，在時間及人力有限，且許多史料面臨成灰危機的現在，徵集史料應是第一要務，其次則是讓被害者得到撫慰。

另名親民黨立委周陳秀霞也舉例，振興醫院的資金來源有問題，但現實上也是個好醫院，不應為了轉型正義而消滅振興醫院；又如華南銀行99.9%的股份，都是沒收日據末期台灣首富陳炘的家產而來，「難道政府要消滅華南銀行、彰化銀行來還陳炘家族一個公道嗎？」

親民黨團強調，促進和解共生才是促進轉型正義的終極目的，促轉會應促進社會走向和諧，而不是製造對立、虛耗資源，因此建議這些不適任的促轉委員總辭負責。由行政院重新提名組成新團隊。

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