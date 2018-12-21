林飛帆畢業了！ 稱未來往哪走「我真的也沒有很確定」

2018-12-21 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運領袖林飛帆昨日從英國倫敦政經學院（LSE）畢業，他在臉書抒發學術路上的心情點滴，他說未來仍不確定，「但至少現階段我希望能把這一年來對東南亞的關心繼續積累」。

林飛帆在臉書表示，昨天正式從LSE畢業，他回首過往求學路，說自己到倫敦後，下定決心做一個有別於台灣的題目，用其他視角看待台灣的問題，因此他的碩士論文以中國因素和東南亞為主軸，探討為何緬甸與柬埔寨，兩個長期在經濟或安全議題上高度依賴中國的東南亞國家，在政體轉型過程中有這麼相反的路徑。

他說自己這一年也因為研討會、演講邀約去了華府、歐洲議會，發現了很多機會和侷限，對於未來，林飛帆說「未來會走往哪走，我真的也沒有很確定。但至少現階段我希望能把這一年來對東南亞的關心繼續積累」，並希望對這個領域的研究能有助於台灣。

除了分享學思歷程，他也深情地對老婆喊話，他說老婆跟他到了倫敦，同時也忙著要處理台灣的工作，「最後最要感謝的，其實是我老婆」

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