懲處成輕生導火線？ 蘇啟誠事件再起波瀾

2018-12-20 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕燕子颱風在9月侵襲日本，最後造成關西機場被迫關閉，然而當時我國竟有大學生在網路上造謠生事，最終間接導致時任駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生身亡；但此事卻一路延燒至今，外界原先普遍指責是這位大學生製造假新聞導致憾事發生，不過今天（12月20日）晚間蘇啟誠遺孀發出聲明指出，指蘇啟誠是因為得知自己可能會被調回台灣，「不想受到羞辱」故而以死明志。

而根據《蘋果日報》的報導，在蘇啟誠選擇輕生的9月14日前1天，外交部來電通知蘇啟誠「關西機場事件的相關懲處」，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，間接印證蘇妻的聲明；《蘋果日報》引述政府內部消息指出，蘇啟誠在13日接到外交部來電，告知他關西機場事件的懲處內容，包括蘇啟誠將被調回外交部並記一支小過外，還「預告」大阪辦事處的全館人員今年度考績丙等。

此事間接印證家屬在今晚發出的三項聲明中，第2項稱「在開會前1天，表明『不想受到羞辱』之遺言，以死明志」等內容；而這項懲處事後也並未執行。

但先前在事發後，資深媒體人康仁俊就曾在政論節目上，引述消息來源指出，外交部曾有人放話稱，大阪辦事處所有人員「今年考績一律丙等」，未來恐不能再外派；但後來外交部予以否認，稱外交部對於所有同仁考績評定，完全依照「公務人員考績法」相關規定，不可能有所謂「未評先定」的情況。

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