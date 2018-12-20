屏縣議員蔣月惠 補助款、保證金、薪水共50萬元全捐出

2018-12-20 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣孤鳥議員蔣月惠因咬傷員警而成為知名人物，也讓她長年來幫助弱勢族群的善行曝光。在這次九合一大選中，她以第一名高票成功連任縣議員。選前承諾會捐出選舉補助款與保證金的她，今日也前往銀行，捐出選舉保證金與補助款44萬多元、以及薪水6萬元給「羅騰園殘障協會」，希望能夠盡一己之力，幫助弱勢團體。

蔣月惠在這次九合一大選中以第一名、1萬806票連任縣議員，根據選舉辦法，一張票可拿到30元補助款，蔣月惠共可拿到32萬4180元。今日蔣月惠在臉書發文，表示自己已經將這32萬多元，加上議員選舉保證金12萬以及12月薪水6萬元，共計50萬4180元全數捐給「羅騰園殘障協會」，幫助弱勢者。蔣月惠也在臉書上公開所有捐款明細以及銀行支票，將所有財務資訊攤在陽光下供社會大眾檢驗。

蔣月惠的善心也讓網友看了「就感心」，紛紛跑到她的臉書留言表示「活菩薩！」、「感謝台灣有你」、「我們敬愛的議員，您的付出令人敬佩」、「超有愛心，無人能及」、「善有善報，人民的守護天使」、「滿滿的愛心真的令人感動」。

蔣月惠臉書全文請點此

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