韓國瑜擬發展賽馬 釋昭慧、環保人士痛批殘忍又違法

2018-12-21 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市準市長韓國瑜昨（20）日表示，將研擬在中油煉油廠舊址興建賽馬場，發展相關產業鏈。對此，關懷生命協會創會理事長釋昭慧與動保人士不約而同抨擊韓國瑜此舉「違法又殘忍」，釋昭慧更說，若高雄發展賽馬產業，「絕對反對到底」。

韓國瑜昨（20）日下午出席「與韓國瑜準市長有約－工商建研會政策建言」座談時，語出驚人地提出想引進香港經驗，發展「賽馬產業鏈」的計畫，將中油楠梓煉油廠舊址改建為賽馬場，並透過引進賽馬產業鏈來帶動周邊產業。

根據《蘋果》報導，釋昭慧堅決反對韓國瑜所提的賽馬產業鏈。釋昭慧表示「這是人類為了利益，不惜讓動物受苦的殘忍行為」，她指出賽馬與一般馬術、休閒運動的馬不同，賽馬從小接受高強度訓練，訓練者為了利益而不斷逼迫馬兒承受痛苦，對於此事自己「絕對反對到底」。釋昭慧也說，《動物保護法》中明確規定「不得以直接、間接賭博為目的，利用動物進行競技行為」，若韓國瑜硬要發展賽馬產業，將成為違法市長。

對於韓國瑜要發展賽馬產業，台灣動物保護行政監督聯盟執行長何宗勳表示，相關法規尚未鬆綁，賽馬也違反動保法，且煉油廠舊址是污染控制場地，質疑被污染土地整治需要多少時間？且墨爾本大學曾有研究指出賽馬行為相當殘忍，「高達9成」的馬匹賽後會出現深層肺出血，痛批韓國瑜「又在練肖話」！

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