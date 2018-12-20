台南代理市長李孟諺完成「階段性任務」 缺席新小內閣

2018-12-20 21:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕繼前3波入閣新名單，台南市準市長黃偉哲將於明（21）日再公布1波人事，代理市長李孟諺完成階段性任務，確定不在「留任名單」中，一般預料，可望北上接任新職，回歸事務官體系。

黃偉哲表示，即將公布的人選，有現任首長留任，也有向外借將與府內擢升人才，新名單公布後，市政團隊大致就位，但有幾位來自學界，配合原職務單位行政程序，可能要到2月1日才正式上任，但都不會影響整體市政運作。

至於另1位副市長人選，黃偉哲18日公布第3波名單時，曾透露「確定是女性」，要來幫忙拚經濟。可是外傳中央還有其他推薦人選也想卡位，南市首位女副市長會不會出現變數，明天將有答案。

另外，代理市長李孟諺未來仕途，已確定告別南市府團隊，結束階段性任務，一般看好他北上接新職。不過，李孟諺表示，不會在「留任名單」中，也未接獲新職徵詢，正可趁此機會好好休息一下，由於還有部份行李物品未整理完畢，小內閣總辭後仍會南北兩地跑。

黃偉哲已公布的台南小內閣成員，包括民族事務委員會、研考、都發、工務、財稅、消防、衛生等單位首長為原市府團隊留任；副市長許育典、社會局長黃志中、地政局長陳淑美、觀光旅遊局長陳信安、環保局長林淵淙、新聞處長劉怡伶是新人，尚有1位副市長、秘書長及文化、教育、民政、交通、農業等局處首長人選尚待揭曉。

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