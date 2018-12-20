國民黨宜蘭議員當選人林騰煌涉賄 法院今撤銷羈押

2018-12-20 20:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣議員當選人林騰煌選前被查出涉嫌以每票1000元的代價買票，檢方依違反選罷法起訴，當天法院裁定林騰煌還押候審，外界預估，林騰煌恐無法在25日準時就職、選舉議長與副議長；不過，法院今召開抗告庭，法官認為，檢方已鞏固證人證詞，被告無串證之虞，裁定撤銷羈押。

檢方調查，林騰煌11月初透過蘇姓女樁腳以每票1000元代價向選民買票，檢警將蘇女拘提到案聲押獲准；蘇雖未咬出是幫林騰煌買票，但林騰煌還被檢舉，以每票1000元的代價，買林姓鎮民一家5口；上個月21日，全案檢方偵結後，向法院聲押禁見獲准，林成為宜蘭縣這次選舉唯一被收押的縣議員候選人。

由於林騰煌至今仍堅持不認罪，甚至在羈押庭聲淚俱下，辯稱自己是清白的，但檢方提出的證據充足，依選罷法起訴後，並提出當選無效之訴；法院召開第一次審理庭，也裁定林騰煌還押候審。

不過，案情今出現轉折，林騰煌委請律師提出抗告，下午法院召開抗告庭時，合議庭法官認為，全案檢方已鞏固證據，法官裁定有串證之虞的羈押原因已不存在，遂裁定撤銷林騰煌的羈押。

法界人士分析，法官撤銷羈押，除考量林騰煌的羈押理由不存在，也評估全案還未判決，林騰煌尚未定罪，身為議員當選人，就職與投議長票為基本權利，才會選擇在就職前，釋放林騰煌。

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